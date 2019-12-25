Повышение среднесуточной температуры воздуха в Петербурге поспособствовало цветению сирени и каштана

При этом дождь уже идет на всей южной части Ленобласти и подходит к Петербургу.

Сегодня ночью минимальная температура воздуха в Петербурге не опустилась ниже +14,4 градусов, сразу перенеся нас в лето. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Как бывает довольно часто, погода из холодной весенней быстро перешла в летнюю. На относительное тепло последней декады мая отреагировали и растения. Повышение среднесуточной температуры воздуха до +11…+13 градусов способствовало началу цветения сирени и каштана. Александр Колесов, синоптик

При этом дождь уже идет на всей южной части Ленобласти и подходит к Петербургу.

Ранее на Piter.tv: В Петербурге 30 мая стало самым теплым днем с начала года.

Фото: Telegram / Александр Колесов. О погоде в Петербурге.