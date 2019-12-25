Анатолий Повелий заявил, что портал "Наш Санкт-Петербург" нужно персонифицировать

На портале горожане оставляют заявки по вопросам благоустройства и другим проблемам.

В среду, 27 октября, вице-губернатор Анатолий Повелий встретился с депутатами Законодательного собрания.

Представитель "Справедливой России" Андрей Алескеров спросил у чиновника мнение о портале "Наш Санкт-Петербург", на что глава Колпинского района заявил, что ресурс нужно сохранить, несмотря на то, что он тяжело приживался.

По мнению Повелия, портал необходимо персонифицировать, поскольку даже он сталкивался с проблемами. Отдельно горожане жалуются в интернете даже на проекты детских садов и благоустройства набережных.

Напомним, кандидатуру чиновника согласовали на пост вице-губернатора.

Фото: администрация Петербурга