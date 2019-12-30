Потребительские цены на бензин в РФ возобновили рост

Этому предшествовала полугодовая пауза.

Потребительские цены на бензин в России с 1 по 9 января выросли на 0,1%, дизельное топливо подорожало на 0,2%. Об этом стало известно из данных Росстата.

В последний раз цены на бензин росли (на 0,1%) в период с 23 по 29 июля 2019 года. А цены на дизельное топливо не росли на протяжении десяти недель. Спрос объясняется сезонным спросом. В осенний период водители переходят с летнего сорта дизельного топлива на зимний.

За период с предыдущей даты регистрации – 23 декабря 2019 года – цены на бензин выросли на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,4%. С 23 декабря прошлого года цены на бензин начали расти в 49 субъектах России.

В ноябре прошлого года на петербургской бирже упали цены на бензин.