На петербургской бирже упали цены на бензин

Розничных цен это не коснулось.

За прошедшую неделю стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной бирже упала на 7-9%, однако на понижении цен на топливо это не сказалось. Информация об этом появилась на официальном сайте СПбМТСБ.

Стоимость на бензин АИ-92 снизилась на 7% по сравнению с прошлой неделей и достигла 41 тыс. рублей за тонну. АИ-95 стал дешевле на 9,4%, стоимость составила 41, 8 тыс. рублей за тонну.

На цены на АЗС это не повлияло.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ФАС опровергли рост цен на бензин до конца 2019 года.

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