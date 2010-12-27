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На петербургской бирже упали цены на бензин
Сегодня, 18:46
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nadezhda_sib

На петербургской бирже упали цены на бензин

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Розничных цен это не коснулось.

За прошедшую неделю стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной бирже упала на 7-9%, однако на понижении цен на топливо это не сказалось. Информация об этом появилась на официальном сайте СПбМТСБ. 

Стоимость на бензин АИ-92 снизилась на 7% по сравнению с прошлой неделей и достигла 41 тыс. рублей за тонну. АИ-95 стал дешевле на 9,4%, стоимость составила 41, 8 тыс. рублей за тонну. 

На цены на АЗС это не повлияло. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ФАС опровергли рост цен на бензин до конца 2019 года. 

Фото: pixabay.com 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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