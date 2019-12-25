Петербурженка описала малышку, которую бросил отец на Энергетиков

Ребенок был раздет, на коленке джинсового комбинезона зияла дырка.

Найденная у дома №40/2 на проспекте Энергетиков маленькая девочка была фактически раздета. Об этом рассказала "Известиям" девушка, которая нашла малышку.

По словам петербурженки, девочка сидела на скамейке рядом с пьяным мужчиной, который ел чипсы и грыз семечки. Девушка села рядом со своей коляской.

"Мужчина встал, хотел взять нашу коляску. Потом развернулся и ушел. Не знаю, это отец или нет, потому что ребенок за ним не пошел", - рассказала она, добавив, что ей пришлось одеть чужого ребенка.

На малышке была розовая кофта и джинсовый комбинезон с дырой на коленке. На ногах - кроссовки на голую ногу. Девушка вынесла девочке носки.

Куда ушел мужчина, она не знает. По ее словам, он был очень пьян и не реагировал ни на что вокруг.

В настоящий момент ребенка передали медикам. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение родителей.

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