Отец оставил ребенка на проспекте Энергетиков и ушел

Личности родителей устанавливаются.

Петербуржец обнаружил на проспекте Энергетиков ребенка 1-2 лет, которого оставил родитель. Мужчина обратился в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ребенок находился один у дома №40/2. Со слов очевидца, рядом с девочкой находился мужчина, который встал и ушел в неизвестном направлении, при этом ребенок за ним не пошел. Предполагается, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции прибыли на место и передали ребенка медикам. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение родителей, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на бросившую коляску с ребенком на улице Бутлерова мать завели уголовное дело.

Фото: Piter.TV