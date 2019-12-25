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Отец оставил ребенка на проспекте Энергетиков и ушел
Сегодня, 9:06
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Отец оставил ребенка на проспекте Энергетиков и ушел

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Личности родителей устанавливаются.

Петербуржец обнаружил на проспекте Энергетиков ребенка 1-2 лет, которого оставил родитель. Мужчина обратился в полицию, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ребенок находился один у дома №40/2. Со слов очевидца, рядом с девочкой находился мужчина, который встал и ушел в неизвестном направлении, при этом ребенок за ним не пошел. Предполагается, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. 

Сотрудники полиции прибыли на место и передали ребенка медикам. Правоохранители устанавливают личности и местонахождение родителей, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на бросившую коляску с ребенком на улице Бутлерова мать завели уголовное дело. 

Фото: Piter.TV

Теги: полиция, ребенок, родители
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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