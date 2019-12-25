На бросившую коляску с ребенком на улице Бутлерова мать завели уголовное дело

Она призналась, что забыла про ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая оставила ребенка 1,5 лет в коляске на улице Бутлерова. Об этом 20-го сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Ребенка у дома №11/4 нашел 49-летний прохожий, он обратился в полицию. Позже правоохранителям удалось установить мать ребенка. По ее словам, она забыла коляску на улице, когда возвращалась от знакомых в состоянии алкогольного опьянения. По состоянию на 20 сентября, ребенок находился в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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