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Совладелец "Норникеля" сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

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Владимир Потанин напомнил, что изменения были необходимы.

Один из богатейших людей РФ и совладелец компании "Норникель" Владимир Потанин назвал необходимыми экономические реформы в 1990-х годов. В интервью Bloomberg он сравнил их с болезненной операцией или лекарством.

По словам миллиардера частная собственность должна была стать альтернативой "несостоятельному государственному управлению". Он отметил, что эффективные инвесторы могут появиться, когда госактивы переходят в частные руки. 

При этом он добавил, что собственность была распределена неравномерно. Потанин объяснил это бедностью, в которой пребывала большая часть граждан России.

Теги: владимир потанин, норникель
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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