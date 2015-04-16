Совладелец "Норникеля" сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

Владимир Потанин напомнил, что изменения были необходимы.

Один из богатейших людей РФ и совладелец компании "Норникель" Владимир Потанин назвал необходимыми экономические реформы в 1990-х годов. В интервью Bloomberg он сравнил их с болезненной операцией или лекарством.

По словам миллиардера частная собственность должна была стать альтернативой "несостоятельному государственному управлению". Он отметил, что эффективные инвесторы могут появиться, когда госактивы переходят в частные руки.

При этом он добавил, что собственность была распределена неравномерно. Потанин объяснил это бедностью, в которой пребывала большая часть граждан России.