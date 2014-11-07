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Пострадавшие во время обрушения строительных лесов будут лечиться на родине
Сегодня, 14:48
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Alena_Zinovieva
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Пострадавшие во время обрушения строительных лесов будут лечиться на родине

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Потерпевшие являются гражданами Республики Молдовы.

Четверо рабочих, которые пострадали во время обрушения строительных лесов на Гражданском проспекте, будут лечиться на родине. После стабилизации состояния строителей транспортируют в Республику Молдову. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во вторник, 14 августа, около 11 часов утра. Пятеро рабочих пострадали во время обрушения строительных лесов с четвертого по первый этаж. Один из строителей накануне скончался. Еще двое находятся в тяжелом состоянии, двое других  — в состоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV

Теги: обрушение строительных лесов , республика молдова
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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