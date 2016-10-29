Уголовное дело завели после обрушения лесов на Гражданской улице

От полученных травм один из рабочих умер в больнице.

После гибели рабочего при обрушении строительных лесов на Гражданской улице в Петербурге возбудили уголовное дело. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе СКР по Петербургу.

Уголовное дело было возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ". Во вторник, 14 августа, при обрушении строительных лесов пять человек упали с третьего этажа. От полученных травм один из них умер в больнице.

Остальным пострадавшим медики оказывают помощь. После лечения рабочих отправят на родину: ранее они приехали в Северную столицу из Республики Молдовы.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в Петербурге.

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