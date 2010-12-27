Пострадавшие от теракта в метро получили компенсации

Власти Петербурга выплатили компенсации всем пострадавшим от теракта в метро 3 апреля

Как сообщает «Росбалт», Смольный выплатил компенсации всем, кто пострадал в теракте 3 апреля, заявила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Мятинина.

Вице-губернатор сообщила, что деньги на выплаты были взяты из небюджетного благотворительного фонда, сформировавшегося после теракта. Выплаты получило около 25 человек. Размер суммы зависел от ущерба здоровью, но варьировался от 50 до 200 тысяч рублей.

Ранее поступали сведения о том, что около 15 пассажирам, оказавшимся в эпицентре взрыва, отказали в компенсации. Им прислали письма из комитета по социальной политике, где были разъяснены причины отказа.

Напомним, что взрыв вагона в туннеле между станциями «Сеная Площадь» и «Технологический институт» унесла жизни 15 человек, около 50 получили травмы.