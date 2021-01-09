Постпред России в ООН указал на схожесть провокаций в Константиновке и Буче

Василий Небензя рассказал о том, что ракета прилетела от украинских позиций.

Киевский режим устроил провокацию в Константиновке на территории Донецкой народной республики по той же схеме, что и в Буче. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат уточнил, что не нужно быть экспертом по вопросу баллистики для того, чтобы на основании опубликованного в социальных сетях видео понять, что ракета была запущена с северо-западного направления, на которых остаются исключительно украинские позиции.

Это действительно страшная трагедия. Только мы уверены, что скоро вы забудете и замнете это происшествие, поняв, как в случае удара по Краматорску в апреле прошлого года, какое чудовищное преступление и страшную провокацию Украины вы покрываете. Василий Небензя, постпред РФ в ООн

Василий Небензя добавил, что распространившие кадры западные СМИ, осознав это, затем принялись быстро удалять при помощи монтажа отражать направление снаряда на крыше одного из автомобилей, которое демонстрировал аудитории направление прилета. Однако, по словам дипломата, правда уже вырвалась наружу. Он охарактеризовал как "отвратительную ложь" высказывания прессы, которая на самом деле прикрывает очередную топорную провокацию киевского режима за счет обвинений в адрес Москвы.

Небензя заявил, что повальную мобилизацию на Украине давно называют "могилизацией".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций