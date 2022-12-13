Татьяна Довгаленко рассказала о существующей "угрозе историческому центру Одессы" по версии ЮНЕСКО.

Российский постоянный представитель Татьяна Довгаленко при ЮНЕСКО рассказала, как представили Одессу в организации киевские власти. В эфире телеканала "Россия-24" дипломат пояснила, что досье на город как объекта исторического наследия было частично составлено из блогерских цитат и сайта Wikipedia. Она пояснила, что многие подлинные документы не были задействованы в процессе. Ранее стало известно о том, что исторический уентр Одессы признан руководство ЮНЕСКО находящимся под угрозой.

За этим решением стояла даже не сама Украина, сколько ее покровители. Досье составляли греческие и итальянские эксперты - в такой спешке, что частями оно состоит из полностью скопированных страниц... Ни архивы, ни паспорта культурного наследия и памятников... заявка была очень слабой. Татьяна Довгаленко, постпред РФ в ЮНЕСКО

Татьяна Довгаленко добавила, что именно в этом при рассмотрении Одессы состояли претензии российской стороны.

Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО.

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