Чжан Цзюнь рассказал о позитивных моментах СВО, которые связаны с решением российского руководства.

Китайский постоянный представитель Чжан Цзюнь при ООН рассказал о том, что рождественское перемирие России помогло в доставке гуманитарной помощи местному населению, которое находится в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Иностранец подчеркнул, что инициированное Москвой перемирие также позволило гражданам в регионе провести праздники.

Объявленное Россией 36-часовое перемирие на православное Рождество позволило людям мирно провести праздники, а также создало условия для гуманитарных агентств для доставки помощи, это необходимо приветствовать. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Постпред Китая при ООН: поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт.

Фото и видео: Организация Объединенных наций