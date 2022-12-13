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Постпред Китая при ООН: рождественское перемирие РФ помогло в доставке гуманитарной помощи

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Чжан Цзюнь рассказал о позитивных моментах СВО, которые связаны с решением российского руководства.

Китайский постоянный представитель Чжан Цзюнь при ООН рассказал о том, что рождественское перемирие России помогло в доставке гуманитарной помощи местному населению, которое находится в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Иностранец подчеркнул, что инициированное Москвой перемирие также позволило гражданам в регионе провести праздники.

Объявленное Россией 36-часовое перемирие на православное Рождество позволило людям мирно провести праздники, а также создало условия для гуманитарных агентств для доставки помощи, это необходимо приветствовать.

Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Постпред Китая при ООН: поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: новогодние праздники, сб оон, совет безопасности, чжан цзюнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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