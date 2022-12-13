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Постпред Китая при ООН: поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт

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Чжан Цзюнь негативно оценил военную помощь для ВСУ.

Китайский постоянный представитель при ООН считает, что поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт. Соответствующее заявление Чжан Цзюнь сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Дипломат пояснил коллегам, что эти западные поставки киевскому режиму могут привести лишь большей конфронтации между сторонами. В Пекине полагают, что международное сообщество, включая те государства, которые обладают большим влиянием на региональную ситуацию, должны стремиться и способствовать диалогу между Москвой и Киевом ради мирного урегулирования противоречий.

Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации.

Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Постпред Китая назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: военная помощь, всу, китай, сб оон, совет безопасности, чжан цзюнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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