Чжан Цзюнь негативно оценил военную помощь для ВСУ.

Китайский постоянный представитель при ООН считает, что поставки оружия на Украину лишь усугубляют конфликт. Соответствующее заявление Чжан Цзюнь сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Дипломат пояснил коллегам, что эти западные поставки киевскому режиму могут привести лишь большей конфронтации между сторонами. В Пекине полагают, что международное сообщество, включая те государства, которые обладают большим влиянием на региональную ситуацию, должны стремиться и способствовать диалогу между Москвой и Киевом ради мирного урегулирования противоречий.

Ужесточение санкций или поставки вооружений грозят тем, что ситуацию будет все сложнее урегулировать, а также могут привести к усилению конфронтации. Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Постпред Китая назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе.

Фото и видео: Организация Объединенных наций