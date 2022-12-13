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Постпред Китая назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе

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Чжан Цзюнь призвал стороны к диалогу, а не конфронтации.

Китаийский постоянный представитель при Всемирной организации Чжан Цзюнь назвал текущий кризис на Украине следствием длительного дисбаланса в Европе, наблюдающегося в сфере безопасности. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Нынешняя ситуация на Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.

Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: всу, китай, сб оон, совет безопасности, чжан цзюнь
Категории: Тема дня, Лента новостей,

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