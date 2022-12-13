Постпред Китая назвал кризис на Украине следствием дисбаланса в Европе

Китаийский постоянный представитель при Всемирной организации Чжан Цзюнь назвал текущий кризис на Украине следствием длительного дисбаланса в Европе, наблюдающегося в сфере безопасности. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Нынешняя ситуация на Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.
Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН
КНР и Индия не стали голосовать в СБ ООН по присоединению Донбасса к России.
Фото и видео: Организация Объединенных наций
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