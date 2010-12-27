Петербуржец скончался на ступенях магазина на улице Дыбенко

Мужчина регулярно покупал здесь алкоголь.

Во вторник, 12 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что у дома №13/1 по улице Дыбенко лежит мертвый седовласый мужчина 45-55 лет. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам сотрудницы ближайшего магазина, умерший был их постоянным покупателем. Он неоднократно приобретал здесь спиртные напитки. В это роковое утро петербуржец также пришел за покупками, однако зайти в магазин уже не смог. Другой покупатель попросил продавца вызвать скорую помощь мужчине, который сидит на ступеньках.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть. Внешних признаков насилия на теле обнаружено не было. В настоящий момент труп направлен в морг для экспертизы. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что около входа в детсад на Васильевском нашли труп в белых хозяйственных перчатках.

Фото: Piter.TV