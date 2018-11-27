Около входа в детсад на Васильевском нашли труп в белых хозяйственных перчатках

Труп обнаружил сотрудник детского сада.

У детского сада на Васильевском острове нашли тело неизвестного мужчины. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Тело нашел 54-летний сотрудник детсада "Аспект", расположенного в доме 34/2 по Наличной улице. Труп лежал примерно в шести метрах от входа в детский сад. Мужчина лежал на спине с прямыми руками и ногами.

По предварительным данным, погибшему 45-50 лет, рост около 175 см, европейской внешности, носил усы и бороду с проседью. Одет был в свитер, камуфляжные штаны и куртку, на руках были хозяйственные матерчатые перчатки белого цвета.

Труп направлен в морг для выяснения причин смерти и установления личности.

Фото: Piter.TV