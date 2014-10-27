Постоялец мини-отеля "Северная столица" убил иностранца, сбросил его с балкона

Белорус погиб насильственной смертью. остановившись в мини-гостинице в Петербурге. Стало известно, что в ночь на 20 сентября постояльца хостела “Северная столица” сбросили с балкона. Мужчина упал с высоты четвертого этажа.

Труп потерпевшего был обнаружен под окнами здания около половины третьего ночи. Выяснилось, что жертвой стал 34-летний иностранец. Инцидент произошел на набережной Адмиралтейского канала у дома номер 29 корпус 4. По сведениям следствия, убийство было совершено из-за конфликта на почве алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемый в преступлении уже задержан. Им оказался 21-летний житель Воронежской области. По факту насильственной смерти выдвинуто обвинение по уголовной статье за умышленное убийство. Злоумышленник находится под стражей.