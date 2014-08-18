Поставщики не могут подъехать к петербургскому ресторану "Корюшка"

На подъездах к ресторану выставили бетонные блоки и охрану, и это "создало непреодолимые препятствия" для его деятельности.

Подъезд к ресторану "Корюшка", который входит в группу Ginza и находится на территории Петропавловской крепости в Петербурге, ограничил Государственный музей истории города. Об этом 16 июля пишет "РБК Петербург".

Напомним, заведение закрыли 9 июля после посещения ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Визит представителей предприятия в "Корюшку" состоялся 8 июля для того, чтобы отключить ресторан от водоотведения. Его сотрудники оказали отпор, указав, что у "Водоканала" нет таких полномочий без решения суда.

В беседе с изданием представители группы Ginza заявили, что поставщики "Корюшки" не могут подъехать к заведению. На подъездах к ресторану выставили бетонные блоки и охрану, и это "создало непреодолимые препятствия" для его деятельности.

Мы обратились в Музей с требованием о таком обращении в "Водоканал" и необходимостью соблюдения договорных обязательств. Однако музей не только отказывается от выполнения своих договорных обязательств в этой части, но и вовсе ограничил подъезд к ресторану наших поставщиков и обслуживающих организаций (ассенизации и прочих), выставив бетонные блоки и охрану, тем самым создав непреодолимые препятствия в пользовании арендованным имуществом. Александра Флейшман, директор по маркетингу Ginza

Фото: ВКонтакте / Панорамный ресторан "Корюшка"