На сегодняшний день на Кубе коронавирусом заразились 40 человек.

Посольство порекомендовало россиянам срочно вернуться с Кубы. При этом "Аэрофлот" с конца марта до конца апреля прекращает регулярные рейсы на Кубу.

"Всем российским гражданам рекомендуется срочно вернуться в Россию", - сказано в официальном сообщении посольства.

На сегодняшний день на Кубе коронавирусом заразились 40 человек. Среди заболевших есть россиянин. Он в критическом, но стабильном состоянии.

С 24 марта по указу президента страны в Кубу запрещён въезд иностранцам. Он продлится 30 дней. Ограничение касается морских и воздушных границ.

Ранее в кубинской столице проходили дни Петербурга с русскими концертами.