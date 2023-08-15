Посольство США добивается разрешения присутствовать на суде по делу Гершковича 18 июля

Роджер Карстенс раскрыл подробности о работе дипломатов по делу журналиста The Wall Street Journal.

Сотрудники американского посольства в России будут добиваться разрешения присутствовать на заседании по делу обвиняемого в шпионаже журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича 18 июля. Такое мнение огласил на ежегодном форуме по безопасности при Аспенском институте специальный посланник лидера Белого дома по делам заложников Роджер Карстенс, который в текущий момент работает в структуре Госдепартамента.

Посольство США попытается попасть внутрь и наблюдать. Мы смогли присутствовать на его последнем слушании 26 июня, мы не смогли поговорить и пообщаться с Эваном, но у нас по крайней мере было несколько человек из посольства, которые смогли увидеть его. Роджер Карстенс, сотрудник Госдепа США

Напомним, что первое заседание по уголовному делу обвиняемого в шпионаже иностранного журналиста Гершковича состоялось в Свердловском областном суде 26 июня. Оно прошло в закрытом режиме.

В США считают, что Гершкович не сделал ничего плохого.

Фото и видео: YouTube / The Aspen Institute