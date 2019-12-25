Ранее Андрей Мельник отказался участвовать в церемонии вместе с дипмиссией России.

Посол Украины отдельно возложил венки к мемориалу в Берлине. Прямой эфир с места событий транслировал местный телеканал ZDF. Журналисты засняли на видео, как дипломат Андрей Мельник возложил венки к мемориалу советским солдатам в парке Тиргартен. Это произошло спустя час после церемонии, в которой участвовал его российский коллега Сергей Нечаев, а также главы МИДов Армении и Молдавии, бургомистра столицы Германии Михаэля Мюллера и других официальных лиц.

Напомним, что Украина не участвует в совместных торжественных церемониях возложения цветов в Берлине вместе с российскими дипломатами. В начале мая 2020 года Мельник официально отказался от приглашения Михаэля Мюллера возложить вместе с дипломатическими миссиями из России и Белоруссии цветы к зданию в Берлине, где 75 лет назад стороны подписали документ о капитуляции вермахта.

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