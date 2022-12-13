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Посол: Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство АЭС

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Джанита Лиянаге рассказала о контактах страны с "Росатомом".

Шри-Ланка обсуждает с Россией строительство атомной электрической станции. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделала местный посол в Москве Джанита Лиянаге. Дипломат пояснила, что речь идет об объекте малой мощности. В связи с этими планами правительство ожидает визита официальных представителей компании "Росатом" для обсуждения поекта.

"Росатом" сегодня все еще хочет возвести эту атомную станцию на Шри-Ланке. Обсуждение проекта ведется, я надеюсь, что оно придет к успешному завершению, представители "Росатома" должны посетить Шри-Ланку.

Джанита Лиянаге, посол в Москве

На Шри-Ланке рассказали, когда возобновится авиасообщение с Россией.

Фото и видео: Telegram / РА Новости

Теги: аэс, джанита лиянаге, посол, росатом, шри-ланка
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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