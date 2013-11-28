Посол России Коронелли: 48 недружественных стран устроили демарш на конференции ЮНЕСКО

Делегаты вышли из зала заседания после конференции, не став слушать ответ России.

Российский посол Виктор Коронелли рассказал о том, что дипломаты из 48 недружественных стран устроили демарш на закрытии международной конференции ЮНЕСКО. Иностранцы упрекнули руководство в приглашении к мероприятию представителей Москвы. Специалист отметил, что в протестах приняли участие государства Восточной Европы, включая "англосаксов и младоевропейцев".

Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции, довольно объемный и неконфликтный документ, поэтому он был поддержан всеми участниками мероприятия. Но уже после его принятия имел место демарш. Виктор Коронелли, посол РФ в ЮНЕСКО

Обвиняющие Россию из-за украинского кризиса не стали слушать ответ российской делегации. По мнению посла, это подтверждает нежелание вести диалог с Москвой. Диплломат добавил, что Россия н еоставила без внимания данный демарш, на который бвл дан жестский и четкий ответ от руководителя делегации РФ.

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Фото и видео: Хайлайт