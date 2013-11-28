Небензя: ремонт поврежденных участков "Северных потоков" не будет простым

В ООН рассказали о необходимости объективного расследования.

Российский представитель Василий Небензя заявил, что ремонт поврежденных участков "Северных потоков" не будет простым. Соответствующей информацией дипломат поделился на заседании Совета Безопасности ООН с коллегами. Он ответил на вопрос о перспективах по восстановлению данных трубопроводов, размещены в акватории Балтийского моря. Ранее представитель "Газпрома" на мероприятии отметил, что требуется для начала установить общем ущерба.

Для этого, очевидно, необходим доступ к району и конкретному месту взрыва для изучения ущерба и того, что может быть сделано. Конечно, я уверен, что это непростая восстановительная операция. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат подчеркнул, что объективное международное расследование диверсий в отношении газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" без участия России проводиться не может. При этом Василий Небензя пояснил, что пока что лишь задает вопросы, так как "мы не суд, чтобы решать, кто виновен".

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций