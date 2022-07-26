Посол РФ заявил, что двусторонние отношения России и Греции разрушены политикой Афин

Андрей Маслов рассказал о солидарности Афин с Западом.

Российский посол в Греции Андрей Маслов заявил, что двусторонние отношения России и Греции разрушены политикой Афин. Соответствующее мнение дипломат высказал в эфире телеканала "Россия-24". Эксперт полагает, что на текущий момент контакты и сотрудничества между государствами прерваны.

С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их больше нет, нет никакого сотрудничества, контактов, словом, буквально в считанные дни обнулились наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за многие десятилетия. Андрей Маслов, посол РФ в Греции

Дипломат уверен в том, что Греция давно выбрала западный политический курс развития поэтому сейчас власти страны солидарны с общезападной антироссийской линией. Маслов напомнил, что Афины являются членами НАТО, чей стаж в Североатлантическом военном ведомстве насчитывается с 1952 года.

Посол Маслов: российского туризма в Грецию практически нет.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live