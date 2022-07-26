Посол Маслов: российского туризма в Грецию практически нет

Российский дипломат объяснил, почему граждане РФ больше не выбирают для отдыха Грецию.

Туристическая отрасль Греции несёт огромные убытки из-за отсутствия российских туристов. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол РФ в Афинах Андрей Маслов. Дипломат напомнил о том, что еще в начале марта премьер-министр Греции заметил, что власти ждут порядка 30-35 миллионов иностранных путешественников, поэтому отсутствие около 500 тысяч туристов из РФ никак не скажется на экономической системе.

В микроскопических количествах, конечно, туристы проникают. Но я без всякого преувеличения скажу, что в этом году никакого российского туризма в Греции практически нет. Андрей Маслов, посол России

Российский посол уточнил, что в этом вопросе речь идет именно о политическом оттенке ситуации, так как лично Андрей Маслов от местных туристических операторов и отельеров слышал "несколько иное видение". В частности, крупные гостиничные сети на протяжении нескольких десятков лет ориентировались в большей степени на российский рынок, поэтому сейчас они несут потери. Посол пояснил, что отсутствие туристов из РФ в Греции понятно, так как в настоящее время между странами нет прямого авиасообщения, а также люди не могут использовать привычные для россиян банковские карты.

Посол: у России и Ирана нет ограничений по ВТС.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live