Леван Джагарян рассказал, что страны не ограничены санкциями СБ ООН.

Российский посол в Иране Леван Джагарян сообщил о том, что у Москвы и Тегерана нет никаких проблем или ограничений в вопросе военно-технического сотрудничества. Он добавил, что говорит при этом о соблюдении международных требований

по нераспространению ядерного оружия и экспортном контроле. Соответствующие данные дипломат представил в эфире проекта "Соловьев Live".

Отныне у нас нет никаких проблем, никаких ограничений в том, что касается нашего ВТС. Леван Джагарян, посол РФ в Иране

Эксперт напомнил журналисту Владимиру Соловьеву о том, что еще в октябре 202 года истек срок санкционных ограничений по иранскому вопросу, которые ранее вводились специалистами Совета Безопасности ООН.

Посол в Лондоне отверг попытки возложить на РФ ответственность за смерть наемника в ДНР.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live