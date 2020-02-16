Посол РФ в Турции заявил о новых угрозах в свой адрес

Прямую речь дипломата приводит телеканал "Звезда".

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил о том, что получает продолжать угрозы в интернете от местных пользователей сети. В частности, турецкие комментаторы предрекают "небоскребы из черепов" российских военных, заявил он в комментарии телеканалу "Звезда".

Ранее мы сообщали о том, что посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе. Алексей Ерхов заявил, что в социальных сетях началась антироссийская истерия от турецких пользователей.

"Прощайтесь с жизнью", "Никто не будет вас оплакивать", "Настало время вам сгореть" пишут турки.

Дипломат добавил, что также получал угрозы именно в свой адрес. По мнению специалиста, кровожадность отдельных людей отнимает у них способность мыслить логически.