Андрей Келин рассказал о результатах африканского турне главы МИД РФ и "зависти" Запада.

Далеко не все африканские страны намерены следовать антироссийскому западному курсу, а эта ситуация выводит из себя недружественные для Москвы государства. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин. Он считает, что Запад показывает миру "нескрываемое раздражение". Дипломат добавил, что при обсуждении предстоящего саммита БРИКС в ЮАР британские СМИ оставили в центре внимания не существо вопроса, а тот момент, что африканцы решили предоставить дипломатический иммунитет участникам в 2023 году.

Наблюдали с удивлением то, что далеко не все следуют в Африке антироссийскому курсу, который диктуют западные столицы, в частности Лондон. А теперь, когда убедились, что они и не намерены следовать этому курсу, это вызывает нескрываемое раздражение. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Андрей Келин пояснил, что Великобритания довольно внимательно следит и за взаимоотношениями России с африканскими странами, а после каждой поездкой главы российского министерства по иностранным делам Сергея Лаврова в Африку Лондон пытается сбалансировать ситуацию. Однако на текущий момент сама Британия отправляет в регион только заместителей министров, специалистов в торговой области.

Келин: мощности по производству западной техники на Украине станут целями для ударов РФ.

Фото и видео: Вконтакте /МИД России