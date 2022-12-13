Посол РФ рассказал о контактах с властями Британии

Он добавил, что контакты происходят, но только в случае необходимости.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин рассказал о контактах с властями Британии. Об этом он заявил в интервью "РИА Новости".

Келин отметил, что еще не встречался с новым главой МИД Британии Джеймсом Клеверли. По его словам, новый глава дипломатии держится отстраненно, как и другие официальные лица. Посол добавил, что контакты происходят, но только в случае необходимости.

Ранее посол РФ в Лондоне не исключил новой высылки российских дипломатов.

Видео: Telegram / РИА Новости