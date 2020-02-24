Посол Китая в России заявил о создании вакцины против коронавируса

Он отметил, что в лечении заболевания также применяют китайские лекарства, которые не дают осложнений.

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной в борьбе с коронавирусом COVID-19. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что в лечении заболевания медики уже успешно применяют китайские лекарства, которые не дают осложнений. В частности, эффективным оказался советский препарат от малярии.

По словам дипломата, в Китае коронавирусом ежедневно заражаются несколько сотен человек, при этом выздоравливают более двух тысяч. Смертность от COVID-19 снизилась и составляет менее 3 % в провинции Хубэй, где началось распространение, и 0,55% в других провинциях.

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