Посол ЕС оценил возможность открытия границ с Россией

Новый список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в ЕС, будет создан в середине июля.

Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ с Россией. Об этом Маркус Эдерер рассказал во время пресс-брифинга с журналистами, созванного по случаю начала председательства Германии в Совете Безопасности ЕС. Дипломат отметил, что список стран, гражданам которых будет разрешен въезд на территорию ЕС, будет пересмотрен не раньше середины июля. Посол отметил, что на данный момент рано говорить о том, какие страны в него попадут.

Как вы знаете, ЕС в первую очередь стал открывать границы внутри Шенгенской зоны и некоторым другим странам. Второй шаг был сделан 1 июля, были добавлены еще 15 стран Маркус Эдерер, посол ЕС

Напомним, что закрытие границ в ЕС произошло в связи с распространением коронавируса.

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Видео: МИД России