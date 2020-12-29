Посол Британии заявила, что Россия не должна выйти победителем из пандемии

Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала Bloomberg.
Пирс опасается, что китайские стандарты возымеют влияние в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство.
Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина
посол Великобритании в США Карен Пирс.
По мнению посла Великобритании в США развитие Китая "слишком авторитарно".
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