  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:00
93
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Посол Британии заявила, что Россия не должна выйти победителем из пандемии

0 0

Пирс опасается, что китайские стандарты возымеют влияние в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство.

Посол Великобритании в США Карен Пирс  заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. Об этом она заявила в эфире телеканала Bloomberg.

Пирс опасается, что китайские стандарты возымеют влияние в таких сферах, как искусственный интеллект и киберпространство.

Второй большой вызов — это стратегическая конкуренция со стороны Москвы и Пекина

посол Великобритании в США Карен Пирс.

По мнению посла Великобритании в США развитие Китая "слишком авторитарно".

Ранее мы сообщали о том, что украинский националист Дмитрий Корчинский заявил о деморализации ВСУ.

Теги: карен пирс, посол британии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии