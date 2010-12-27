В Петербурге на 8,5 лет осудили пособника терроризма

Гражданин Таджикистана перевел более 100 тысяч рублей членам незаконного вооруженного формирования в Сирии.

В Петербурге состоялось выездное заседание Московского окружного военного суда по уголовному делу, возбужденному против 37-летнего гражданина Таджикистана. Мужчину признали виновным в пособничестве терроризму. Об этом сообщает пресс-служба территориального Управления ФСБ России.

Согласно материалам дела, выходец из Средней Азии перевел более 100 тысяч рублей членам незаконного вооруженного формирования в Сирии.

Дело расследовали сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти с привлечением специалистов МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.

Суд приговорил мигранта к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Фото: Piter.TV