Последствия взрыва в Северодвинске не затронут жителей Петербурга

После ЧП в атмосферу попало незначительное количество опасных веществ, которые быстро распались.

Последствия взрыва во время испытаний ракеты на морской платформе в Архангельской области не затронут жителей Петербурга. В день взрыва, 8 августа, в Северодвинске ветер дул на юго-восток и восток. Об этом сообщили физики-ядерщики Леонид Плескачевский и Сергей Васильев.

Ученые отметили, что в атмосферу попало незначительное количество опасных веществ, которые быстро распались. Превышения были зафиксированы только в шести из восьми пунктов Северодвинска. Но и там фон вернулся в свою привычную норму буквально через полтора часа после инцидента.

Напомним, что во время испытаний ракеты на морской платформе 8 августа произошел пожар и взрыв. Погибли пять сотрудников Росатома, троих госпитализировали.

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