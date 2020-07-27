Последствия снегопада в Ленобласти устраняют 400 единиц техники

По данным на утро 16 февраля, дорожные службы очистили более 6 тысяч километров покрытия и обочин региональных трасс.

Последствия ночного снегопада на региональных трассах в Ленобласти устраняют 400 единиц спецтехники и 536 рабочих. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

По данным на утро 16 февраля, дорожные службы очистили более 6 тысяч километров покрытия и обочин региональных трасс. Специалисты на данный момент продолжают работу на автомобильных дорогах. Чтобы избавиться от наледи, было использовано 32 тонны чистой соли.

Контролировать качество уборки трасс помогают граждане: на горячую линию "Ленавтодора" поступило девять заявок из разных районов 47 региона.

За прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли более 140 тысяч кубометров снега.

Фото: Piter.tv