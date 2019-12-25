За прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли более 140 тысяч кубометров снега

На неделе снег чистили в среднем 950 единиц техники и 1200 работников ручного труда.

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга за прошлую неделю (8-14 февраля) собрали и вывезли более 140 тысяч кубометров снега. Самый большой объем работ был выполнен в понедельник и четверг: в эти дни на пункты приема ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" было доставлено по 23 тысячи кубометров снега. Высота выпавших осадков за неделю превысила 6 см. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На неделе снег чистили в среднем 950 единиц техники и 1200 работников ручного труда. За истекшую неделю также было использовано порядка 11,7 тысяч тонн песко-соляной смеси.

В понедельник, 15 февраля, на улицы Петербурга вышли 966 единиц техники и 1244 работника ручного труда. За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме.

Фото: Piter.tv