Последствия ночного снегопада в Петербурге убирают более 900 единиц техники

За прошедшие сутки с городских магистралей вывезено почти 9,5 тысяч кубометров снега.

На уборку улиц после снегопада в Петербурге ночью вышли более 950 единиц техники, на дневную смену 20 января заступила 931 машина. Расчисткой тротуаров и труднодоступных мест заняты 1222 работника. Слой свежевыпавшего снега составил около двух сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

За прошедшие сутки с городских магистралей вывезено почти 9,5 тысяч кубометров снега, который доставлен на снегоприемные и снегоплавильные пункты ГУП "Водоканал".

Дороги города обрабатываются противогололедными материалами. За прошедшие сутки для этих целей использовано порядка 2 тысяч тонн песко-соляной смеси.

В среду в Петербурге похолодает до -11 градусов, но только на один день.

Фото: Piter.tv