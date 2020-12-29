В среду в Петербурге похолодает до -11 градусов, но только на один день

Периодически будет идти снег.

В Петербурге в среду похолодает до -11 и пойдёт снег, но похолодание продлится недолго. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на прогноз ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В среду, 20 января, в городе будет облачно с прояснениями, иногда будет идти снег, днем подует южный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью столбик термометра опустился до -10..-12 градусов, днем станет -9..-11 градусов. В четверг уже станет теплее.

Атмосферное давление слабо понижается, на дорогах местами гололедица.

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Фото: Piter.tv