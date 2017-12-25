Последние новости: автобус наехал на людей у «Славянского бульвара»

Подборка последних новостей о ДТП у "Славянского бульвара"

1. Экспертиза подтвердила, что водитель автобуса был в трезвом состоянии;

2. Все личности погибших в ДТП установлены. Среди них 12-летняя девочка, две женщины в возрасте 53 и 38 лет, а также один 27-летний мужчина. Все они жители Московского региона;

3. Трое пострадавших находятся в НИИ им. Склифосовского в тяжелом состоянии, сообщил директор НИИ Сергей Петриков. Также отмечено, что двое мужчин и одна женщина были эвакуированы вертолетами;

4. Пострадавшие при ДТП с автобусом в районе станции метро «Славянский бульвар» в Москве получат страховые выплаты по ОСАГО в пределах 500 тыс. руб. за вред здоровью. Об этом РБК сообщили в госпредприятии "Мострансавто", которому принадлежит автобус;

5. К месту ДТП прибывают москвичи, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией. Цветы оставляют у перехода, куда въехал пассажирский автобус. Сам подземный переход для входа и выхода пассажиров закрыт.