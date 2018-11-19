После выявления случаев коронавируса в нелегальном хостеле в Ленобласти СК возбудил уголовное дело

О заражении стало известно сегодня, 14 апреля.

После выявленных случаев заражения коронавирусом у жильцов хостела в деревне Новосергиевка Ленобласти возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Ленобласти.

На прошлой неделе, 10 апреля, сотрудники Роспотребнадзора наведались в один из жилых домов в Новосергиевке. Там проживали иностранные граждане. После проверки нескольким лицам выдали предписание о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Субарендатору также выдали предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий по предотвращению распространения COVID-19.

Сотрудники юридического лица предписание не соблюдали, что привело к случаям заболевания в доме. По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Расследование дела продолжается.

Всего 14 апреля было зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото: lenobl.ru