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В Петербурге ночной снегопад заставил водителей ночевать на улице
Сегодня, 8:51
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге ночной снегопад заставил водителей ночевать на улице

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Вечером 29 декабря загруженность городских дорог достигла 9 баллов.

Ночью в Северной столице наблюдался снегопад. Погодные условия сковали город пробками в 9 баллов. Также на дорогах Петербурга наблюдалось большое количество аварий. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Многие водители были вынуждены практически всю ночь провести в ожидании ГИБДД.

Ночные некультурные поцелуи в центре культурной столицы. Грузовичок подбил "Реношку" на перекрёстке Колокольной улицы и Дмитровского переулка

очевидец.

Также аварию заметили на Новоколомяжском проспекте лобовое ДТП. К счастью, никто не пострадал.

Также на улице Комсомола столкнулись трамвай и легковушка. А на Благодатной произошло ДТП с участием каршеринга.

Ранее мы сообщали о том, что погода в Петербурге 30 декабря сменит минус на плюс.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк, Piter.tv

Теги: аварии, гибдд, пробки, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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