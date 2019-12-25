В Петербурге ночной снегопад заставил водителей ночевать на улице

Ночью в Северной столице наблюдался снегопад. Погодные условия сковали город пробками в 9 баллов. Также на дорогах Петербурга наблюдалось большое количество аварий. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Многие водители были вынуждены практически всю ночь провести в ожидании ГИБДД.
Ночные некультурные поцелуи в центре культурной столицы. Грузовичок подбил "Реношку" на перекрёстке Колокольной улицы и Дмитровского переулка
очевидец.
Также аварию заметили на Новоколомяжском проспекте лобовое ДТП. К счастью, никто не пострадал.
Также на улице Комсомола столкнулись трамвай и легковушка. А на Благодатной произошло ДТП с участием каршеринга.
Ранее мы сообщали о том, что погода в Петербурге 30 декабря сменит минус на плюс.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк, Piter.tv
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