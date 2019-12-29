После рейда на Калининской овощебазе задержали 40 нелегалов

Документы проверили у 200 приезжих.

Во вторник, 3 марта, сотрудники Росгвардии во время рейда на Калининской овощебазе задержали 40 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в "ВКонтакте".

Всего документы проверили у 200 иностранных граждан, который находились на территории овощебазы. Для дополнительной проверки в отдел полиции доставили 40 из них. Профилактический рейд был проведен совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД и направлен на проверку соблюдения миграционного законодательства.

Ранее мы писали, что мигрантов выселили из исторического здания на Моховой улице.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти