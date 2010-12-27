После пожара в Приозерске охранника госпитализировали с ожогом лица

Врачи отмечают тяжелое состояние больного: у него диагностированы сильные ожоги лица, а также рук.

Бригада спасателей. состоящая из семи человек потушила пламя горящей бытовки в Приозерском районе Ленинградской области. Об этом сообщают в сетевом издании "47news".

Как сообщает пресс-служба ведомства, около шести часов утра 22 марта поступила информация о пожаре на Сортавальском шоссе в Приозерске. На место выезжала дежурная смена 142 пожарно-спасательной части — семь человек и две единицы техники. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В половине седьмого огонь был ликвидирован.

Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, после пожара был в срочном порядке госпитализирован в городскую больницу охранник. Врачи отмечают тяжелое состояние больного: у него диагностированы сильные ожоги лица, а также рук.

Источник: сетевое издание "47Новостей"