После пожара в Пeтeргофe обнаружeно два трупа

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 6 июня в полицию через 01 поступило известие о том, что в г. Петергоф в доме №131 по Гостилицкому шоссе после пожара обнаружены два трупа.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что в 300 метрах от дома №131 по Гостилицкому шоссе в деревянном строении произошёл пожар. В результате возгорания найдены два трупа, установить пол и возраст которых пока трудно. Тела направлены в морг для установления причины смерти.
Напомним, что одноэтажный садовый дом, размером 3х3 метра выгорел по всей площади. К ликвидации пожара от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.
Ранее мы сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в доме на Гостилицком шоссе.
Фото: Pixabay
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