После пожара в Пeтeргофe обнаружeно два трупа

Тела направлены в морг для установления причины смерти.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 6 июня в полицию через 01 поступило известие о том, что в г. Петергоф в доме №131 по Гостилицкому шоссе после пожара обнаружены два трупа.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что в 300 метрах от дома №131 по Гостилицкому шоссе в деревянном строении произошёл пожар. В результате возгорания найдены два трупа, установить пол и возраст которых пока трудно. Тела направлены в морг для установления причины смерти.

Напомним, что одноэтажный садовый дом, размером 3х3 метра выгорел по всей площади. К ликвидации пожара от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в доме на Гостилицком шоссе.

Фото: Pixabay