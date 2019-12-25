Спасатели ликвидировали пожар в доме на Гостилицком шоссе

Садовый дом выгорел по всей площади.

Утром в субботу, 6 июня в Петербурге поступило сообщение о пожаре в Петродворцовом районе города. По данным ГУ МЧС по Петербургу, загорелся садовый дом у д.131 по Гостилицкому шоссе.

Одноэтажный садовый дом, размером 3х3 метра выгорел по всей площади. К ликвидации пожара от МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава. Предполагается, что в результате пожара погибли люди.

Ранее мы сообщали о том, что по итогам рабочей встречи губернатора Петербурга Александра Беглова и главы МЧС РФ Евгения Зиничева стало известно, что Северная столица будет закупать новую технику для подразделений МЧС.

Фото: Piter.tv