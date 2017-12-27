Полиция Калининского района разыскивает причастного к поджогу автомобиля на проспекте Культуры

Как сообщает “Петербургский дневник”, после вчерашнего возгорания автомобиля в Калининском районе, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье поджог.
Напомним, что инцидент произошел ранним утром 15 января. Около дома номер 9 по проспекту Культуры очевидцы заметили полыхающую иномарку. Выяснилось, что пламя охватило припаркованную машину “Мицубиси”. По информации от представителей следствия, данный случай идентифицируется как умышленное причинение вреда имуществу. Отметим, что автомобиль принадлежит 24-летней петербурженке.
В настоящее время оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения.