Полиция Калининского района разыскивает причастного к поджогу автомобиля на проспекте Культуры

В Калининском районе завели дело в отношении поджигателя автомобиля.

Как сообщает “ Петербургский дневник ”, после вчерашнего возгорания автомобиля в Калининском районе, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье поджог.

Напомним, что инцидент произошел ранним утром 15 января. Около дома номер 9 по проспекту Культуры очевидцы заметили полыхающую иномарку . Выяснилось, что пламя охватило припаркованную машину “Мицубиси”. По информации от представителей следствия, данный случай идентифицируется как умышленное причинение вреда имуществу. Отметим, что автомобиль принадлежит 24-летней петербурженке.

В настоящее время оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения.