После поджога и избиения подростка в Волхове возбудили уголовное дело

У пострадавшего диагностировали рассечение брови и ожоги кистей рук.

СК возбудил уголовное дело после конфликта трех подростков в Волхове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 9 апреля. Трое подростков повздорили возле дома №1 на улице Металлургов. Двое из них решили ополчиться против третьего. Они обстреляли знакомого из пневматического пистолета, затем облили его стеклоочистителем и подожгли. В завершении конфликта подростка избили.

Пострадавший 17-летний юноша самостоятельно обратился за помощью к медикам. У него диагностировали рассечение брови и ожоги кистей рук. Примечательно, что молодой человек состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних.

После оказания медицинской помощи подростка отпустили домой. Двух других, одному из которых 17 лет, а другому 18, задержали. В отношении них составили административные протоколы. Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на убийство".

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Фото: Piter.TV